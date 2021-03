Francine, 72 ans, a écopé d’une amende de 4 000 euros ou 1 mois de prison devant le tribunal correctionnel pour avoir commis des infractions en rapport avec des chevaux de course à Avennes.

Le 1er août 2019, les contrôleurs de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, l’Afsca, se sont présentés aux écuries de la dame. Vingt-huit équidés français non enregistrés auprès de la banque de données centrale, la CBC et non munis d’un certificat sanitaire intracommunautaire s’y trouvaient. Les chevaux ont fait l’objet d’une saisie sanitaire et administrative sur place. Il a été demandé qu’une analyse sanguine et un examen vétérinaire soient réalisés. Il devait en être de même pour les chevaux qui devaient revenir des courses le week-end suivant avec son fils. Le 5 août 2019, un vétérinaire a envoyé un rapport concernant les vingt-cinq chevaux et une demande d’analyse pour vingt chevaux. L’examen vétérinaire et la prise de sang pour les autres chevaux ont été refusés. Le 7 août, il a été procédé à un nouveau contrôle et les inspecteurs ont constaté la présence de huit nouveaux chevaux non enregistrés à la banque de données centrale et sans certificat intracommunautaire. Ils ont été saisis.

Francine a reconnu qu’un des chevaux avait participé à une course et qu’un autre avait été rendu à son propriétaire en France et ce, malgré la saisie ! L’Afsca a constaté qu’un cheval et un poney n’avaient pas été déclarés. Le 10 octobre 2019, il a été constaté que les chevaux avaient été enregistrés mais que vingt-huit l’étaient encore à son nom malgré la saisie administrative. Elle n’a pas payé la transaction pénale qui lui avait été proposée.