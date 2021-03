Ces jeudi et vendredi, pas moins de 150 colis alimentaires seront distribués aux étudiants de la Haute Ecole de la Province de Liège.

Il s'agit d'une action de solidarité de la province de Liège qui s’inscrit parmi d’autres soutiens envers les étudiants de la HEPL depuis le début de la crise Covid19

Une aide qui s’est avérée bien nécessaire puisque les 150 colis ont été réservés en quelques heures ! Chaque étudiant recevra ainsi près de 5 kg de produits frais, issus des circuits-courts.



Cette action de solidarité se déroulera chaque semaine. Elle s’inscrit dans un soutien plus global puisque, depuis le début de la crise liée au Covid19, le Conseil social de la Haute Ecole de la Province de Liège a dégagé un budget de près de 750.000 € pour aider les étudiants de la HEPL à faire face aux conséquences sociales, économiques et psychologiques de la crise, de plus en plus perceptibles. La distribution est planifiée sur trois demi-journées afin de respecter au mieux les mesures sanitaires et d’éviter tout rassemblement dans les locaux ou devant l’école.