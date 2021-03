Dans le cadre du plan zonal de sécurité mais également des mesures sanitaires liées au Covid, des patrouilles et des contrôles routiers ont été organisés sur le territoire de la zone de police Hesbaye-Ouest ces samedi 27 et dimanche 28 février.

Samedi, des contrôles statiques avec 8 policiers ont été organisés sur Burdinne, Hannut et Héron. Au total, 72 véhicules ont été contrôles entre 16h30 et 22h00. 1 PV pour conduite sous déchéance et 1 pour défaut d’assurance ont été rédigés. De 22h00 à 23h00, des patrouilles plus spécifiquement orientées vers le couvre-feu et le respect des règles Covid (rassemblement, motif de déplacement, …). De manière générale, et étant donné que les règles relatives au couvre-feu changeaient ce lundi, les policiers ont essentiellement formulés des remarques éducatives. Lors de ces patrouilles et dans le cadre du contrôle de certains véhicules, les équipes engagées ont été amenées à rédiger 1 PV pour conduite sous influence de stupéfiants avec retrait de permis, 1 PV pour conduite en état d’imprégnation alcoolique avec retrait de permis (taux supérieur à 1.5 gr/l de sang), 1 PV pour conduite en état d’imprégnation alcoolique et ivresse et 1 PV pour conduite sous influence de l’alcool avec une retenue du permis pour une durée de 6 heures (taux supérieur à 0.8 gr/l de sang). Par ailleurs, 3 PV pour détention illégale de stupéfiants ont également été rédigés.

Dimanche, 9 policiers étaient engagés pour des actions similaires. De 16h30 à 18h30, des patrouilles ont été effectués sur le territoire des 6 communes de la zone de police : Braives, Burdinne, Hannut, Héron, Lincent et Wasseiges. Il s’agissait avant tout de veiller au respect des normes sanitaires dans les lieux susceptibles d’attire du monde par ce beau temps ensoleillé. Aucune infraction n’a été constatée en ce domaine. Lors de leurs patrouilles, les policiers ont cependant procédé au contrôle de différents véhicules et il en a résulté 1 PV avec retenue de permis pour une période de 6 heures pour conduite sous influence d’alcool (taux supérieur à 0.8 gr/ l de sang), 1 PV avec retenue de 3 heures (taux entre 0.5 et 0.8) et 1 PV pour conduite en étant déchu du droit de conduite. Par ailleurs, une personne recherchée pour différents devoirs judicaires a été interceptée et elle a été entendue dans le cadre des dossiers dont elle faisait l’objet.

De 19h00 à 22h00, des contrôles statiques ont été effectués à Lincent et Braives. Aucun PV n’a été dressé en matière des règles Covid. 57 conducteurs ont été soumis à contrôle et 3 PV ont été rédigés. 1 pour défaut d’assurance, 1 PV pour conduite sous licence de 36 mois sans respect des conditions y liées (guide) et 1 pour usage abusif de plaque marchant (véhicule de cylindrée supérieure à celle autorisée et couvert par les documents de la plaque).

De 22h00 à 23h30, des patrouilles ont à nouveau été effectués sur l’ensemble du territoire de la zone de police et les contrôles effectuées lors de celles-ci ont engendré la rédaction des PV suivants : 1 PV pour conduite en état d’imprégnation avec retrait de permis (taux supérieur à 1.5 gr/l de sang), 1 PV pour défaut d’assurance, 1 PV pour conduite sous influence d’alcool avec retenue du permis pour une durée de 6 heures (taux supérieur à 0.8 gr/l de sang) et 1 PV pour défaut d’immatriculation et de contrôle technique. Différents procès-verbaux d’avertissement pour remise en ordre ont également été rédigés.

Ces résultats démontrent que les actions restent, même en cette période, utiles et nécessaires. La zone de police continuera à agir afin de contribuer à l’amélioration de la sécurité routière et tendre vers une amélioration continue du comportement des conducteurs au volant.

La Zone de Police rappelle une nouvelle fois que des contrôles sont régulièrement organisés, que ce soit notamment dans le domaine de la conduite sous influence ou de la vitesse, et que ces contrôles sont organisés sur l’ensemble des communes et aussi bien sur les voiries régionales et communales.