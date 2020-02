Bressoux

La Ville de Liège vient de lancer un projet pilote, qui s’adresse plus particulièrement aux jeunes filles du quartier de Droixhe… des stages de self-défense. Du 24 février au 28 février, 16 jeunes filles issues du quartier pourront se former au self-défense. Pourquoi le self-défense ? Parce que les filles sont la cible privilégiée des harceleurs potentiels. Cette technique, source d’émancipation, apporte confiance en soi. Cette maîtrise permet, dans de nombreux cas, d’éviter l’agression physique et de revendiquer leur position de femme dans la ville.