C’est l’une des conséquences directes d’un confinement renforcé : dans les prisons où la promiscuité est déjà grande, avec l’absence de visites, de sorties dans la cour ou d’ateliers collectifs, les prisonniers sont plus nerveux que jamais, comme en témoigne l’émeute survenue dans la nuit de vendredi à samedi à Lantin. L’une des solutions apportées, dès le début du confinement lié à l’épidémie de coronavirus covid-19, fut donc d’offrir aux détenus de Lantin des crédits gratuits. "Ceux-ci ont en effet reçu 20 euros chacun de crédits gratuits", nous a confirmé ce week-end Luc Daele, président de la commission de surveillance de Lantin. Néanmoins, alors que l’absentéisme chez les gardiens est important et que les mesures de restrictions sont amenées à se prolonger, les événements de ce vendredi risquent de se reproduire… C’est la raison pour laquelle la commission de surveillance compte proposer que les détenus puissent bénéficier de crédits supplémentaires en cette période particulière. "Nous proposons 40 euros au lieu de 20 euros". Une manière de communiquer vers l’extérieur alors que le confinement est ici presque total. Pour rappel, début février, on comptait à Lantin 1 060 détenus, 982 hommes et 78 femmes… pour une prison qui peut théoriquement accueillir 679 personnes.