Visé Fort du succès rencontré ces deux dernières années et avec le développement du tourisme fluvial en province de Liège, la Ville de Visé et la Maison du Tourisme du Pays de Herve renouvellent les croisières-promenades sur la Meuse visétoise en été. Trois croisières à bord du Prince Albert prendront le départ de l’Île Robinson à 11 h 30, 13 h 30 et 14 h 30, chaque mercredi et dimanche des mois de juillet et août.

Dès l’entrée sur le bateau, le visiteur se voit remettre un plan de la promenade mettant en valeur les attraits touristiques naturels des berges de la Meuse et de son environnement proche.

Cette activité estivale grand public complète admirablement l’offre de l’été à Visé : manifestations sportives, culturelles, de terroir, sans oublier Visé Plage qui attirent petits et grands durant deux mois ! Infos : 7 €/personne ; cadeau pour les enfants - gratuit pour les moins de 3 ans. Accessible aux PMR. Tickets en vente tous les jours de l’été, place Reine Astrid à Visé ou sur www.paysdeherve.be. J.-M. C.