Hannut Elles auraient été constatées dans les comptes des trois dernières années.

Y aurait-il eu des détournements d’argent à la maison des jeunes (MJ) de Hannut ? Des dépenses de frais non justifiées auraient, en tout cas, été constatées lors de la clôture de l’exercice 2020 par la nouvelle équipe en place depuis le mois d’avril dernier. On parlerait notamment de dépenses pour des livraisons de mazout, des pleins d’essence ou encore des restaurants.

Les comptes 2018 et 2019 auraient également été épluchés et là aussi, des dépenses injustifiées auraient été découvertes. On évoque une somme importante qui se situerait entre 90 000 et 200 000 €. Contactée, l’ASBL n’a pas souhaité en dire plus. "Tout est à l’instruction et tout est traité au niveau du conseil d’administration", dit-on par téléphone.