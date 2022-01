Alors que les chauffages d’appoint ont remplacé les chaudières en bonne et due forme dans de nombreux logements ravagés par les inondations de la mi-juillet, la Fondation des brûlés lance une campagne de sensibilisation contre les risques d’incendie et d’intoxication au monoxyde de carbone (CO) dans plusieurs communes des provinces de Liège et Namur encore lourdement touchées.

À partir de mercredi, elle distribuera des kits de prévention et aidera les citoyens et citoyennes à les installer. "Pour passer l’hiver, les gens ont reçu des chauffages d’appoint, des poêles à charbon, à bois ou au pétrole", explique lundi Yves Van Hassel, coordinateur des projets Prévention et Après-Soins à la Fondation des brûlés.

Combinés à de mauvaises installations électriques, ces appareils de chauffe présentent des risques d’incendie et d’intoxication au monoxyde de carbone, poursuit-il.

Afin de prévenir ces risques, la fondation, en collaboration avec les Communes, CPAS et zones de secours locales, distribuera aux logements qui en ont le plus besoin des kits contenant un détecteur de fumée, un détecteur de CO ainsi qu’une couverture antifeu pour étouffer rapidement un départ d’incendie.

Les équipes effectueront du porte-à-porte pour sécuriser les domiciles identifiés comme à risque par les Communes et prodiguer des conseils quant à l’utilisation des kits. La distribution commencera à Verviers mercredi, suivront ensuite Theux, Trooz, Pepinster, Chaudfontaine, Esneux et Rochefort. L’initiative a reçu le soutien de la Loterie nationale.