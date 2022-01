L’intermodalité… tel est le maître mot pour désengorger nos villes d’un trop grand nombre de véhicules… Car bien souvent, le citoyen ne sait relier son domicile à son travail à vélo (trop long), en bus (arrêt trop éloigné) ou en train.

L’intermodalité donc… Ce jeudi, le Tec a fait savoir qu’une procédure simplifiée était initiée, "pour le placement d’équipements vélos à proximité des arrêts de bus". Depuis 2013, une collaboration entre le Tec et le SPW a permis aux communes de recevoir un financement pour installer des dispositifs vélos aux abords des arrêts de bus. Pour augmenter le nombre de dispositifs (arceaux, boxes, abris…), le Tec a donc décidé de revoir la procédure et de la simplifier, en collaboration avec le ministre de la Mobilité Philippe Henry.

Les communes peuvent dès aujourd’hui introduire une demande auprès du Tec afin d’obtenir un cofinancement pour le placement de dispositifs vélos "standards", qui vont de l’arceau au box couvert individuel. 80 % du montant seront pris à charge, les 20 % restants représentent la quote-part financière de la commune demandeuse.

En ce qui concerne les arrêts de bus des lignes express, c’est l’intégralité du financement des équipements vélos qui est prise en charge par le Tec.

“La multimodalité est une des clés de la mobilité d’aujourd’hui et de demain. C’est pourquoi je tiens à promouvoir l’utilisation combinée des vélos et des transports publics, et offrir de nouvelles facilités pour que les Wallons puissent se déplacer sans devoir recourir à la voiture individuelle. Dans ce cadre, les communes sont des acteurs essentiels pour proposer des solutions pratiques et adaptées à leurs citoyens", a commenté Philippe Henry.