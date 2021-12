Depuis le début de cette législature, la Ville de Liège dispose d’un nouvel échevinat entièrement dédié… au Bien-être animal. Cette thématique portée au-devant de la scène à Liège est aujourd’hui défendue par la Première échevine, également en charge du Patrimoine, de l’Urbanisme et des Finances, sans oublier l’Égalité Femmes-Hommes. Mais malgré ses attributions variées, Christine Defraigne n’oublie pas "ses" amis les animaux… Preuve avec cette nouvelle collecte annoncée pour le 21 décembre prochain.

"Les fêtes approchent en effet à grands pas. L’occasion de se retrouver en famille, entre proches. Mais n’oublions pas les animaux", commente l’échevine qui annonce donc, pour le 21 décembre, "une nouvelle collecte de dons de nourriture et jouets pour l’ensemble des animaux".

Concrètement, c’est un appel aux dons qui est lancé et tous les dons récoltés seront déposés au refuge de la SRPA de Liège, qui organise une grande collecte jusqu’au 31 décembre 2021, (ou à toute autre association liégeoise qui le souhaite).

"Ce point de collecte en plein centre-ville permettra aux donateurs de contribuer au Noël des Animaux !", se réjouit l’échevine. "Des centaines de kilos de nourriture, jouets et objets pour animaux ont déjà été récoltées par l’échevinat lors de la Journée internationale des animaux, en octobre dernier. Nous espérons davantage"…

Le rendez-vous est fixé En Feronstrée 94, à 4000 Liège le mardi 21 décembre 2021 de 10h à 16h.

Et l’échevine Christine Defraigne de citer Alphonse de Lamartine : "On n’a pas deux cœurs, un pour les animaux et un pour les humains. On a du cœur ou on n’en a pas".