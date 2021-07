À la suite des incroyables inondations qui ont touché notamment toute la vallée de la Vesdre, il a été décidé de mettre en place des douches à certains endroits de Verviers mais aussi à Pepinster pour permettre aux habitants de se laver avec de l’eau chaude. Des installations sont accessibles au Stade de Bielmont, au Chalet du Stade du Panorama ainsi qu’à l’École des Linaigrettes pour les sinistrés Verviétois. Du côté de Pepinster, les personnes peuvent se rendre au 35 D de la rue Neuve.

"Les gens n’ont pas d’eau chaude", se désole Malik Ben Achour, conseiller communal et député PS. "Ces dispositifs resteront à durée indéterminée. Les douches resteront le temps qu’il faudra". Pour l’heure, on ignore combien de temps il faudra pour remettre sur pied les installations d’eau et de gaz dans la région. Ces inondations ont provoqué beaucoup de dégâts. "Ces faits ont provoqué plus de dégâts que la deuxième guerre mondiale dans la région".

Selon Malik Ben Achour, c’est une catégorie de la population déjà en difficulté qui se retrouve encore dans le dénuement le plus total. "Des gens ont tout perdu et ce sont à nouveau les plus pauvres qui sont les plus touchés. Ce sont les quartiers populaires qui se font à nouveau massacrer. Ce sont toujours les mêmes qui trinquent. Cela me rend malade. Le long de la Vesdre se trouvent les anciens quartiers ouvriers proches de l’industrie lainière. Ce sont les quartiers modestes qui ont été touchés. Ils en ont à nouveau pris plein la gueule", termine l’échevin Verviétois, dépité.