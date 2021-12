Suite aux inondations catastrophiques qui ont touché la Wallonie en juillet 2021, un élan de solidarité très important a permis à la Croix Rouge de

récolter une grande quantité de dons de la part du public en faveur des victimes. Afin d’assurer une allocation des fonds au plus près des besoins les plus pressants, la Croix Rouge a réservé des enveloppes financières pour les communes les plus sinistrées. Ainsi, dès le mois de septembre, la Ville de Verviers a pu compter sur une enveloppe d’1 million d’euros disponible immédiatement.

En plus des 300 déshumidificateurs industriels, des 200 déshumidificateurs domestiques, des 60 pulvérisateurs et des 1.000 chauffages électriques en cours d’acheminement, la Ville a pu acquérir fin novembre des dizaines d’électroménagers.

Un montant de 146.384 euros a ainsi été alloué pour l’acquisition - entre autres - de 143 machines à lessiver, 85 sèche-linges et de 138 frigos-congélateurs.

Tous ces électros sont en train d’être livrés aux personnes sinistrées qui en ont fait la demande via les partenaires sociaux de la Ville, à savoir le Relais Social, le Centre Public d’Action Sociale, le Plan de Cohésion Sociale et l’ASBL Télé-service.

Vous êtes sinistrés et vous n’avez pu faire de demande d’aide au préalable ?

N’hésitez pas à contacter les services compétents :

- le Relais au 087/310 315 ;

- le PCS de la Ville au 087/307 307 (même numéro que CPAS ?);

- le CPAS au 087/307 307 ;

- Télé-Service au 087/330 388.