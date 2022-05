Samedi après-midi, le tunnel de Cointe (liaison A602-E25-E40) a été fermé à la circulation, dans les deux sens et sur toute sa longueur, en raison d'une panne électrique. Ce qui a rapidement généré des embarras de circulation de part et d'autre du tunnel. Si le problème a manifestement été vite résolu, les files qui se sont formées mettront sans doute un peu plus de temps à se résorber...

Par ailleurs, d'autres ralentissements ont été signalés, toujours sur la E25, à hauteur de Werbomont (Ferrières). En cause, un accident qui s'y est produit vers 15 h, en direction du Luxembourg. Une voiture a effectué plusieurs tonneaux. La bande de droite était obstruée. La chaussée est désormais libérée.

Des perturbations sont également observées du côté de Hannut, sur la N64. C'est un véhicule qui a pris feu. La chaussée a été fermée dans les deux sens afin de faciliter le travail des pompiers. Des déviations locales ont été mises en place.