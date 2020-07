C’est la mort dans l’âme que l'équipe organisatrice des Francofolies de Spa a dû annuler l’édition 2020 du festival dédié à la chanson française. Pour la première fois depuis 1994, les musiques des artistes francophones n’électriseront pas la ville d’eau.

Mais ne souhaitant pas laisser ses festivaliers sans "sentir l'air des Francos même chez eux", les organisateurs ont concocté un programme virtuel de sorte à offrir aux habitués une légère ambiance du festival, depuis leur domicile.

Pour démarrer ce festival "virtuel", ce vendredi, 17 heures, un Apérofrancos sous la forme d'un Facebook live sera proposé avec la présence de Charles Gardier, co-directeur du festival. Ce dernier sera disponible pour discuter et répondre à toutes les questions des festivaliers.

Vous êtes fans d'artistes canadiens ? Les Francos proposent des "Québecofolies virtuelles" présentant non seulement les quatre artistes qui étaient prévus à Spa cet été (Louis-Jean Cormier, Salomé Leclerc, Clay & Friends et Emile Bilodeau), mais aussi ceux qui devaient participer à d’autres festivals en France.

Enfin, sur le site du festival www.francofolies.be, ce vendredi 19h jusque lundi 23h, il sera possible de redécouvrir les prestations de 5 artistes emblématiques de la scène musicale de la Fédération Wallonie-Bruxelles, programmés lors de l'édition 2019 : Halehan (Scène Proximus), Fête à Roscoe (Scène Sabam for Culture), Pale Grey2 (Scène Sabam for Culture), Ykons (Scène Proximus), Rive (Scène Pierre Rapsat).