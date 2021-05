Non seulement, la gare de Liège-Guillemins est une des plus belles gares du monde, mais à partir de cette semaine, elle sera le théâtre d’une expérience pilote menée par la SNCB et qui vise à favoriser le circuit court.

En effet depuis ce lundi, les voyageurs et les riverains peuvent commander des fruits et légumes locaux par Internet et venir retirer leurs produits en gare une fois par semaine.

“Dans sa volonté d’encourager le développement de projets locaux et en phase avec les nouvelles habitudes de consommation et les enjeux environnementaux, la SNCB lance, dans quatre gares du pays et en tant que projet pilote, des points de distribution de produits frais issus du circuit court”, explique ainsi la SNCB.

Le concept est limpide : l’installation, dans chaque gare concernée, d’un espace de retrait hebdomadaire de produits alimentaires locaux – essentiellement des fruits et légumes –, préalablement commandés en ligne. Les personnes intéressées pourront donc commander les produits à l’avance via un site Internet dédié, et venir chercher leur commande à la gare une fois par semaine, par exemple lors de leur retour du travail. Les produits pourront être retirés dès le 20 mai en gare de Liège-Guillemins.

Lancé en septembre 2020, l’appel d’offres a donné suite à une quarantaine de réponses. Pour la Wallonie, après analyse des candidatures, la SNCB a octroyé le marché en ce qui concerne la gare de Liège-Guillemins au “Panier des Producteurs Passionnés” qui sera situé sur le parvis de la gare, chaque jeudi de 15 h 30 à 18 h 30. Les commandes pourront être passées dès le 15 mai à 15 heures à l’adresse : https://lpdpp.be/. La première distribution est prévue le jeudi 20 mai.

Les organisations de producteurs locaux ont été sélectionnées en fonction de plusieurs critères comme, par exemple, la variété et la qualité de l’offre, principalement constituée de fruits et légumes et pouvant aussi être complétée par d’autres produits alimentaires (tels que du pain, du miel…) ou encore être constituée au minimum de 70 % de denrées locales, produites dans un rayon de maximum 30 km ;

Ce projet est prévu pour un an dans un premier temps, et sera susceptible de perdurer voire de se développer dans d’autres gares en fonction de son succès.