Suite à l’interdiction d’utiliser des gobelets jetables depuis le 1er janvier et dans le cadre de sa politique de réduction des déchets, le collège communal de la Ville de Herve a pris la décision de procéder à l’acquisition de gobelets réutilisables auprès de la société Ecocup.

Par l’achat d’un stock de 5 000 gobelets et leur mise à disposition gratuite, la Ville de Herve vise à encourager les organisateurs de manifestations à réduire leurs déchets et leur impact sur l’environnement.

"En effet, l’utilisation de gobelets réutilisables permet de maintenir les sites propres pendant toute la durée de l’activité et diminuera de manière conséquente la production de déchets. Véritable alternative écologique aux gobelets jetables, la promotion du gobelet réutilisable répond également à un objectif de sensibilisation de chacun aux enjeux de consommation durable", explique Isabelle Levaux, échevine de l’Environnement.

"Ces gobelets sont mis à disposition pour des événements organisés par des comités, associations n’ayant pas un but lucratif et pour des activités organisées par des structures communales. Les gobelets réutilisables sont prêtés pour l’organisation de manifestations se déroulant sur le territoire de la Ville de Herve. Le prêt de gobelets s’effectue à titre gratuit. Les frais de transport et de lavage sont à charge du loueur", ajoute Philippe Dumoulin, l’échevin de la Culture.

La Ville de Herve a également fait l’acquisition de 1 500 gobelets pour ses organisations mais aussi pour les comités de plus petite taille. "Nous invitons vivement nos associations, nos jeunesses, à profiter de ce soutien offert par la Ville pour faire de leurs événements des manifestations éco-responsables, tout en faisant des économies non négligeables sur l’achat de gobelets jetables et de remise en état des lieux", se réjouit Philippe Dumoulin.