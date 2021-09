Foire Agricole La ministre promet de nouvelles aides pour les agriculteurs via l’opération Yes we plant.

La promesse avait été faite en début de législature mais elle prend, cet été, une autre dimension… avec de nouvelles aides mais surtout un objectif d’actualité : lutter contre les inondations. Dans le cadre du plan visant à planter un million d’arbres et/ou 4 000 km de haies à l’horizon 2024, un budget de 10 millions d’euros avait en effet été annoncé par la Région wallonne. Et dans ce cadre, c’est désormais le monde agricole qui est sollicité. Ce dernier pourrait en effet être une des clés pour lutter contre les inondations.

Présente à la Foire agricole de Battice en effet, la ministre de l’Environnement Céline Tellier a annoncé de nouvelles aides à la plantation de haies, en milieu agricole. "Les récentes inondations montrent à quel point nous devons investir dans la nature pour nous adapter aux changements climatiques", a commenté la ministre. "Planter des haies ou des arbres a de nombreux avantages pour les agriculteurs, comme limiter les coulées de boues en cas de fortes pluies et protéger les sols et le bétail en cas de chaleur ou de sécheresse également".

Concrètement, Céline Tellier a sollicité la Société publique de gestion de l’eau (SPGE) pour que celle-ci propose aux agriculteurs un financement et des plantations sur les terrains agricoles en bord de cours d’eau. "Cette mesure ciblera des zones définies comme prioritaires pour le secteur de l’eau et sur les bandes tampons végétalisées de 6 m installées en zone de culture le long des rivières et cours d’eau", précise-t-on au cabinet de Céline Tellier.