Il y a quelques mois, quelques citoyens d’Awans se sont réunis autour d’une même cause : faire un geste envers la nature en plantant des haies tout en recréant du lien entre les agriculteurs et les habitants. Après avoir fait appel aux bonnes volontés, ils ont alors tous retroussé leurs manches et planté des haies sur les terrains des quatre agriculteurs d’Awans engagés dans cette dynamique. Si bien que ce ne sont pas moins de 800 m de haies qui ont ainsi été plantés !

"Les agriculteurs ont financé les plants et ils ont été aidés par des particuliers pour les planter sur leurs parcelles. C’était un mélange d’espèces comme, par exemple, des aubépines, des hêtres, des noisetiers, du houx… L’objectif était de diversifier les espèces en faveur de la biodiversité", précise François Lejeune, échevin en charge de l’agriculture et de l’environnement à Awans, lui-même agriculteur.

Face à l’engouement qui s’est créé autour des différents chantiers, le collectif citoyen, dénommé "Planteurs d’avenir", ne souhaite pas s’arrêter en si bon chemin… La convention qui vient d’être passée avec la commune d’Awans ouvre la voie vers d’autres projets puisque plusieurs espaces du domaine public sont mis à disposition pour y planter également des haies.

Plusieurs lieux définis

"La volonté est d’amener les citoyens à s’approprier l’espace public. Ainsi, la commune fournira les plants et ce sont des citoyens qui les planteront et qui se chargeront de l’entretien, poursuit l’échevin. Une telle action s’inscrit pleinement dans le cadre de la commission de développement rural, qui souhaite mettre en œuvre un plan communal de développement de la nature."

Les lieux ainsi définis se situent à Othée (voie de Russon, à la station d’épuration), à Villers-l’Évêque (aux Marnières, chemin de l’Étang, Basse Ruelle), à Fooz (à la chapelle rue Joseph Delmotte, rue des Champs, à la stèle Lamens au Fond du Chenay, rue de Bierset) et à Awans (au Fond du Chenay, près du bassin d’orage).

Le souhait est de lancer les chantiers en mars. À nouveau, la population sera invitée à y participer.