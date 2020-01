Situé à Hawaï, le télescope solaire Daniel K. Inouye a révélé des détails sans précédents de la surface du Soleil. Sa mise en service ouvre une nouvelle ère pour la science solaire et devrait permettre un bond en avant dans la compréhension du Soleil et de ses impacts sur notre planète.

Et COCORICO, les images et détails arrivés sur terre sont un peu liégeois...

Avec un miroir primaire de 4.2 m de diamètre, DKIST est gigantesque comparé aux autres télescopes solaires. Il comporte des technologies très complexes qui lui permettent de prendre des images ultra détaillées de la surface du Soleil, en constante évolution, et ceci avec une résolution deux fois plus élevée que les autres observatoires solaires. C’est un télescope hors-axe, équipé d’un miroir primaire actif, avec contrôle thermique et optique adaptative.

Un des éléments clés de ce télescope, la cellule du miroir primaire, a été conçu et fabriqué en Belgique par la société liégeoise AMOS. Il s’agit d’un système électromécanique de haute précision de 9 tonnes qui garantit que le miroir de 4,2m garde la même position et la même forme, quelles que soient les circonstances, malgré les changements continus d’orientation et de température.

Les performances de ce système sont époustouflantes :

Le miroir de 3 tonnes est positionné avec une précision au micromètre près : soit 40 fois mieux que l’épaisseur d’un cheveu humain, et ce dans toutes les positions du télescope, en mouvement permanent.

142 actuateurs vont constamment corriger la forme du miroir primaire avec une précision de 45 nm RMS. À titre de comparaison, si le miroir faisait la taille de l’océan atlantique, la qualité de sa surface équivaudrait à supprimer toutes les vagues de plus de quelques centimètres.

"Avec ce projet, AMOS démontre son expertise dans le domaine des grands télescopes solaires, en plus de ses nombreuses références dans le domaine des télescopes astronomiques" se réjouit Philippe Gilson, CEO d’AMOS. "La résolution sans précédente de ces images démontre la puissance et la précision de ce nouveau télescope. Chaque projet dans ce domaine est un nouveau défi technique que les équipes d’AMOS relèvent avec succès grâce à leur passion et leur expertise."