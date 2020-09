En week-end dans la région de Lierneux, plus précisément à Hierlot, une famille bruxelloise a reçu une visite pour le moins désagréable, rapporte Sudinfo. Trois individus sont en effet rentrés dans le gîte loué par Farida Aarrass et ses proches pendant la nuit de samedi à dimanche et ont lancé des abats sur les enfants de cette Bruxelloise de 55 ans. Les trois personnes cagoulées ont également laissé traîner des croix ensanglantées dans l'habitation, avant de partir en poussant des cris de joie.

La mère de famille, musulmane, est persuadée qu'il s'agit d'un acte raciste. "Nous avons eu le sentiment d’être encerclés par une sorte de groupuscule raciste extrémiste similaire au Ku Klux Klan", a-t-elle raconté, toujours à Sudinfo. Une enquête est en cours pour déterminer qui sont les responsables de cet acte étrange et choquant, et quelles en sont les raisons.