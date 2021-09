Le lundi 27 septembre, c'est la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles (ou fête de la Communauté française selon l'ancienne appellation). C'est un jour férié. Et qui dit jour férié, dit congé à l'école... Pas de panique, du moins pour ceux qui le peuvent, puisque le centre culturel de Seraing a trouvé une manière d'occuper les plus jeunes ce jour-là...

Un événement intitulé "Urban Seraing" a ainsi été mis en place en collaboration avec le CIAJ amo et Local Bastard. L'occasion sera ainsi donnée aux jeunes de s'initier à la pratique du skateboard, de parkour (discipline sportive acrobatique qui consiste à franchir des obstacles urbains ou naturels, par des mouvements rapides et agiles et sans l'aide de matériel) ainsi qu'à la réalisation de graffitis en compagnie du graffeur Robin Bodéüs (14 h).

Sortez vos trottinettes, skateboards, rollers, BMX et rendez-vous, dès 11 h, sur le parking du centre culturel de Seraing!

Les organisateurs annoncent également une scène slam (14 h) animée par M'sieur 13, un open mic suivi de Spoken word ainsi que DJ Mourzouk Machine.

Accès gratuit.