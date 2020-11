L’échevine de l’Égalité femme-homme, Christine Defraigne, avait promis que ce "portefeuille" échevinal ne serait pas cosmétique… L’heure du bilan n’a pas encore sonné mais force est de constater que, depuis le début de la législature, elle ne ménage pas ses efforts dans cette matière.

Ainsi, après avoir initié le premier budget "genré", la première échevine lance les premières "Journées du matrimoine". Une première wallonne… Mais qu’est-ce donc ?

"Le matrimoine est constitué de la mémoire des créatrices du passé et de la transmission de leurs œuvres", explique l’échevine, "le but est de faire découvrir les biens, matériels ou immatériels, ayant une importante artistique ou historique, hérités des femmes".

Comme elle le précise en effet, l’égalité entre les hommes et les femmes ne trouve pas sa logique que dans la chose politique… mais aussi dans les arts et la culture. "Au-delà des Journées classiques du patrimoine, ce projet permettra de célébrer l’héritage culturel commun, mixte et égalitaire de notre Patrimoine"…

D’illustres personnalités

Très concrètement, la Ville de Liège travaille déjà sur un programme et la volonté est bien qu’une première édition voit le jour en mars 2021 (le week-end des 6 et 7 mars), afin de faire écho à la Journée internationale des droits de la femme.

Doit-on le rappeler ? Liège est riche de son histoire et celle-ci fut sans aucun doute animée par de nombreuses personnalités… féminines. Sans exhaustivité, on retiendra la "Belle Liégeoise", Théroigne de Méricourt, une des premières féministes et figure de la Révolution française, mais aussi Léonie de Waha, fondatrice du lycée éponyme ou encore Hortense Montefiore-Bischoffsheim, philanthrope, habitant le château du Rond-Chêne (Esneux) et Simone David-Constant, première femme liégeoise à être nommée professeure à la faculté de droit de l’Université de Liège. Entre autres…

Lors de ces Journées du matrimoine, "nous aurons aussi l’occasion de mettre en avant des édifices impressionnants comme l’ancien couvent de la communauté des Ursulines, raconter l’histoire des bénédictines au sein de l’abbaye de la Paix Notre-Dame ou encore d’aborder des questions plus modernes mêlant espace public, genre et urbanisme", se réjouit l’échevine.