Liège L’objectif est d’améliorer la mobilité dans ces zones.

On le sait, la densité du trafic est un problème permanent à Liège, troisième ville la plus embouteillée du pays, derrière Bruxelles et Anvers. Le projet du tram, mis en œuvre dès mai 2023, devra apporter une solution… mais ce n’est pas la seule. Ce lundi soir au conseil communal, les autorités ont proposé une solution spécifique pour les zones scolaires, particulièrement impactées par les embouteillages. Cette solution, ce sont les zones kiss and drive.

En effet, "avec 100.000 élèves et étudiants présents chaque jour, la mobilité scolaire - c’est-à-dire l’ensemble des flux qui concernent les élèves étudiants, leurs parents ainsi que le personnel enseignant et administratif, depuis ou vers les écoles - est un des enjeux fondamentaux de la mobilité à Liège. C’est pourquoi, depuis l’année dernière, différentes actions et mesures de mobilité ont vu le jour à destination des écoles", indique le collège communal, qui propose aujourd’hui la création de 82 zones kiss and drive aux abords des écoles et des crèches qui ont répondu favorablement à la proposition.

Concrètement, 26 sites