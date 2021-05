Un kit créatif à réaliser à la maison avant d’aller dormir, voilà le résultat d’une réflexion menée par plusieurs services de la Ville de Liège et d’autres partenaires. Le but est de rendre une partie de normalité au quotidien des enfants, souvent fort perturbé suite aux confinements.

Depuis quelque temps déjà le Département des Services Sociaux et Proximité, le Service Jeunesse de la Ville de Liège, la MAdo en partenariat avec la MJ la Bicoque et l’ASBL Animation et Créativité se sont lancés dans la création de kits d’animations créatives à réaliser à la maison. Les animateurs jeunesse ont ainsi réfléchi au bien-être des enfants et à des outils pour leur permettre de gérer cette période anxiogène. C’est de cette réflexion qu’est né le projet de kit "To Doux dodo".

Une activité créée pour les enfants de 3 à 7 ans permet de réaliser un support pour leur rituel du soir : sur une jolie boîte cartonnée en forme de nuage, ils pourront placer des éléments représentant des actions qu’ils doivent réaliser avant d’aller se coucher.

Réalisé par Jam&RY

La boîte a été réalisée par Catherine Jamar de la société JAM&RY. Cette entreprise créée en 2011, développe des emballages, calages et des protections. Dans le souci du respect de l’environnement, les matériaux utilisés sont le carton ainsi que des produits recyclés et recyclables. En plus de cette boîte, le kit comprend tout le matériel nécessaire à la réalisation de cette activité : petits nuages-actions, petits pots de gouache, tube de colle à paillettes et livret proposant des idées pour mener à bien cette réalisation.

700 kits sont en cours de création et seront dans un premier temps distribués à des associations ayant un public familial. Une deuxième distribution pour le tout public devrait avoir lieu en juin. Pour obtenir un kit, appelez le 04/238.52.47 ou envoyez un mail à roland.hanssen@liege.be.