D'ici quelques jours, c'est la rentrée des classes. Une rentrée qui se déroulera dans un contexte particulier, pour certaines familles, en raison des inondations qui ont lourdement frappé certaines régions de la province de Liège à la mi-juillet... Au cours des dernières semaines, les aides se sont multipliées de toutes parts, notamment pour assurer une rentrée la plus sereine possible... Comme ici, à Liège, où une collecte de dons (matériel scolaire, fardes, mallettes...) a été réalisée par le secteur associatif et mutuelliste. Liège a, en effet, été touchée de plein fouet par les inondations du côté d'Angleur, Chênée et dans une moindre mesure Jupille.

C'est le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer, qui l'a annoncé ce dimanche sur son profil Facebook. Des kits scolaires seront ainsi distribués aux enfants des familles sinistrées. "Tous les dons ont été conditionnés en packs complets pour les classes de l'enseignement primaire et secondaire. Ils seront distribués ce mardi 31 août, entre 17 h et 20 h, dans les centres de proximité", indique-t-il.

Soit à Angleur (hall omnisports, rue sous le Bois) et à Chênée (rue des Ventaux).