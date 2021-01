Nous l’évoquions voici quelques jours, deux nouvelles crèches vont être inaugurées au printemps 2021, dans les quartiers de Sainte-Walburge et de Sainte-Marguerite… mais au-delà d’une offre de places supplémentaires en matière d’accueil de la petite enfance, ces ouvertures correspondent à l’introduction d’une grande nouveauté pour ces crèches : la possibilité pour les parents qui le désirent d’utiliser des langes lavables.

Cette initiative, qui sera réalisée en phase "test" dans ces nouvelles crèches, a été saluée par le groupe Vert Ardent, qui réclame le recours à ces langes depuis longtemps. Au-delà des modalités pratiques, Véronique Willemart s’interrogeait dès lors sur l’évaluation de ce projet pilote et, logiquement, sur une possible extension du principe à d’autres crèches… C’est prévu.

Comme l’a confirmé Pierre Stassart, échevin de la Petite Enfance, "au-delà de l’aspect environnemental, la motivation première est le souhait de soutenir les parents dans leur choix. Le milieu d’accueil de Hocheporte va donc utiliser les langes lavables fournis et gérés par les parents et l’organisation sera interne à la crèche", a-t-il rappelé. Suite à l’évaluation de l’expérience par la suite et en fonction de l’évolution de la demande, il confirme que l’extension de cette expérience pourra être envisagée pour d’autres structures.