L'association "Les biens communaux" et certains habitants de la rue Porte-aux-Oies, dans le quartier d'Outremeuse à Liège projettent d'acheter aux enchères un terrain vague de 400m2 situé dans la rue afin de le transformer en espace vert et jardin commun. Ils envisagent également d'y créer une petite salle polyvalente pour y organiser des activités en partenariat avec les associations du quartier. Pour parvenir à acquérir cette parcelle constructible, ils doivent récolter un maximum d'argent d'ici le vendredi 6 novembre à midi, date à laquelle se clôturera la vente publique qui a commencé il y a quelques jours à peine. C'est pourquoi ils lancent un appel aux dons ou à la prise de parts dans la coopérative.

"On a décidé de relever le défi, et de tenter, en moins d'une semaine de nous joindre aux habitants, entre-temps constitués en comité local, pour réunir les fonds qui permettront d'acheter le terrain", explique l'association "Les biens communaux" qui espère que les caractéristiques de l'endroit (accès difficile pour les engins de chantier, sous-sol instable, etc) dissuaderont les promoteurs immobiliers.

Une quarantaine de personnes ont déjà rejoint le projet. Ce mardi matin, les enchères avaient déjà dépassé les 52.000 euros.

Un appel urgent a donc été lancé à l'épargne citoyenne, que ce soit via des dons, ou par des prises de parts de la coopérative à 250 euros la part, sur le compte bancaire de la coopérative.

Si le projet n'aboutit pas, l'ensemble des sommes perçues seront remboursées