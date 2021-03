Culture Pas de salon en vue, Covid-19 oblige, mais plusieurs ouvrages qui viennent de paraître.

Comme en début d’année, on épingle ici quelques nouveautés littéraires. Et ce, alors que les salons du livre ne sont visiblement pas près de se tenir, recrudescence de l’épidémie de Covid-19 oblige.

Ces sorties sont liégeoises, que ce soit par leur auteur, leur maison d’édition ou leur propos. Il en est ainsi notamment du dernier-né de Noir Dessin Production avec le Livre officiel des rues de Liège.

Une autre publication, émanant des Éditions de la Province de Liège, a trait à la lecture publique. Sous la plume de Jean-Jacques Messiaen, Lecture pour tous entend montrer comment le livre constitue une clé indispensable pour accéder au savoir.

Rappelant l’évolution des politiques publiques en la matière, cet essai se focalise sur les actions développées par la Province de Liège. Et de souligner au passage l’évolution du rôle des Provinces dont les missions sont souvent mal perçues par les citoyens.

Dans une optique de vulgarisation scientifique, l’ouvrage se présente comme un récit chronologique couvrant 200 ans, depuis les premières initiatives nées au 18e siècle jusqu’à l’apparition du numérique et des réseaux sociaux.

Dans un autre registre, l’ASBL Sips a publié il y a peu un ouvrage dénommé Jo yeux bordel !, lequel a été imaginé par 250 jeunes qui partagent, via des témoignages et illustrations, ce qu’ils ressentent, pensent, vivent. Ayant pour but avoué de donner la parole aux jeunes, il propose également une série d’invitations.