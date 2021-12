Investie dans des projets situés en Wallonie, essentiellement à Liège, et dans la région de Bruxelles Capitale, via des professionnels bénévoles (architecte, géomètre…), l’ASBL Solidarité Logement se donne pour mission de favoriser l’intégration sociale des jeunes en transition (18 à 25 ans) et de jeunes femmes isolées, avec ou sans enfants, en urgence sociale, par le logement.

"À 18 ans les jeunes sont obligés de quitter l’Aide à la jeunesse. Ils se retrouvent non scolarisés, sans emploi. Afin de prévenir l’errance, il leur faut un logement accompagné permettant l’apprentissage à l’autonomie, explique le président de l’ASBL, Marc Bellis. Nous achetons une maison, l’aménageons. Nous nous assurons que les femmes/jeunes qui y logeront fassent l’objet d’un accompagnement professionnel permettant cette insertion ; Nous travaillons, en principe, avec une AIS (Agence Immobilière Sociale) afin d’assurer une bonne gestion de l’immeuble et un revenu permettant de faire face aux charges financières liées à l’acquisition."