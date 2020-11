Vendus au profit du corps médical.

Envie de troquer le traditionnel pull de Noël le 20 décembre au profit d’un masque solidaire dont les bénéfices seront intégralement reversés au personnel médical belge ? C’est en tout cas le concept proposé par deux graphistes indépendants liégeois Jean-Philippe Lhoest et Jérémy Vansilliette, "pour porter assistance à ce secteur en souffrance". "Ma compagne est infirmière et je me rends compte de la situation qu’ils vivent actuellement", confie le premier qui a une l’idée de rendre hommage au secteur en lançant une opération originale.

Des masques de Noël

Concrètement, des modèles de masques pour adultes et enfants aux imprimés de Noël sont vendus