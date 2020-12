Lancée jeudi soir sur le Net (Change.org), et relayée sur les réseaux sociaux, la pétition émanant du CPLA (Cercle des patineurs liégeois artistique) avait déjà recueilli près de 200 signatures ce vendredi sur le coup de midi ! Une pétition qui vise les mesures sanitaires fixées par le Comité de concertation dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19 et qui se veut l’écho des patineuses et patineurs en Belgique.

L’objectif est d’interpeller les décideurs politiques du pays en vue d’obtenir un assouplissement des mesures Covid. En effet, à l’heure actuelle, les patineuses/eurs de moins de 13 ans peuvent continuer à s’entraîner moyennant le respect du protocole sanitaire établi. Les jeunes ayant atteint l’âge de 13 ans n’y sont donc pas autorisés.

"Seules les élites sportives peuvent s’entraîner, et encore pas toutes les catégories. Or, le pic de carrière d’un/une patineur/euse se situe entre 13 et 15 ans, voire 17 ans. Nous demandons que l’on tienne compte de la spécificité de notre sport", précise Michael Thonet, trésorier du CPLA, qui compte 110 membres allant de 4 ans à des adultes.

Bien conscient de la situation sanitaire actuelle, le club liégeois comprend les mesures mais regrette qu’elles aient été fixées de manière générale. "On n’est pas venu voir comment il est possible de s’organiser et on prive des jeunes en plein accomplissement de leur carrière… On sait déjà qu’il y en a qui ne reprendront pas."

Pas de contact

Et d’insister sur le fait que les sportifs ont besoin de reprendre leurs entraînements en vue des championnats reportés à début mars et qu’ils peuvent se dérouler tout en respectant les mesures sanitaires. "La plupart des patinoires belges ont une superficie de 1 800 m2 avec des hauteurs sous plafond importantes. Si l’on pouvait autoriser 20 patineuses/eurs en même temps, chacun disposerait de 90 m2 pour s’entraîner dans son coin à réaliser des figures, sans contact. Et pour répéter leur programme, il suffirait que les autres se mettent sur le côté."

De plus, "la salle dispose d’un système de circulation de l’air qui permet de mieux filtrer qu’une piscine, c’est dans un environnement froid, les coachs sont masqués, on n’accède plus aux vestiaires et on fait désinfecter les mains à l’entrée", poursuit Michael Thonet, qui soulève par ailleurs un problème induit par la différence de mesures appliquées selon les lieux…

"Liège est l’une des seules patinoires encore ouvertes pour les clubs. Celle de Charleroi est fermée. Celle de Louvain aussi et a même été déglacée. On se retrouve alors dans une situation où des patineuses/eurs vont à l’étranger pour pouvoir s’entraîner. Ce qui, sur le plan sanitaire, n’est pas recommandé"…