Les ministres flamands Matthias Diependaele et Zuhal Demir (N-VA) vont faire appel contre le projet de construction de six éoliennes dans la commune liégeoise de Dalhem, à la frontière des Fourons. Le projet aurait un important impact négatif sur le caractère pittoresque et agricole de cette région touristique, selon M. Diependaele.

Engie Electrabel avait introduit une demande de permis d'environnement en 2019 pour la construction de cinq éoliennes dans la commune. Au cours de l'enquête publique, de nombreuses critiques avaient été émises envers les plans, selon le ministre flamand. Les autorités flamandes avaient d'ailleurs remis un avis négatif.

Fin de l'année dernière, Engie Electrabel et Vortex Energy Belgium (aujourd'hui Windvision) ont présenté un nouveau projet pour la zone, en demandant un permis d'environnement pour six éoliennes. La commune de Fourons a fait appel, mais la Région wallonne a octroyé le permis sous certaines conditions le 22 décembre.

Les ministres Diependaele et Demir font désormais appel de cette décision. Ils estiment que cela serait dommageable pour le paysage des Fourons, qui pour l'instant n'est pas "pollué" par de hautes constructions par exemple.