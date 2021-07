Aywaille/Trooz Les habitants doivent effectuer un large détour…

Il y a déjà plus de deux semaines que les inondations ont ravagé une grande partie de la province de Liège… et dans certaines vallées, la situation de nombreux habitants reste particulièrement précaire, y compris au niveau de la mobilité. Nous évoquions ce jeudi les problèmes de mobilité au niveau du rail mais, si la majorité des routes ont été libérées, certaines restent encore aujourd’hui inaccessibles ou sont littéralement, coupées en deux. Comme à Trooz et Aywaille.

"Durant les inondations, on a constaté un éboulement au niveau de la Nationale 633", explique Thierry Carpentier, bourgmestre d’Aywaille, "c’est arrivé juste après le pont de Nonceveux, avant le site du Ninglinspo". L’éboulement fut particulièrement impressionnant mais n’a heureusement fait aucun blessé. Par chance, l’accès à Nonceveux depuis Remouchamps n’est pas affecté mais pour les habitants des villages situés au-delà, dont Quarreux, le détour à effectuer est toujours bien d’actualité.