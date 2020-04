En cette période de confinement liée au Covid-19, parmi les commerces qui restent ouverts, il y a les boulangeries. Éric Troisfontaine, installé dans le centre de Tilleur, a donc maintenu sa boulangerie ouverte, tout en adaptant les horaires (de 8 h à 14 h) et en limitant le nombre de clients dans le magasin afin d’assurer la distanciation sociale.

S’il s’estime heureux d’avoir été autorisé à maintenir son magasin ouvert, contrairement à beaucoup d’autres, et de pouvoir ainsi conserver son personnel, la situation n’est pas pour autant facile à gérer… Et pour cause, cette crise du coronavirus a complètement modifié les habitudes de la clientèle et, par conséquent, les siennes également…

"Il est devenu compliqué de gérer la fabrication car, du jour au lendemain, j’ai perdu mes références de plusieurs années en termes de ventes et de clients, souligne Éric Troisfontaine. Un peu comme dans les grandes surfaces au début, il y a eu un sentiment de panique et les gens ont acheté des pains en grande quantité pour congeler, pour les parents, pour les voisins… J’avais beau dire qu’il y a de la farine et de la levure en suffisance, les gens préfèrent prendre leurs précautions et s’assurent ainsi de sortir moins souvent."

Si bien que l’on constate parfois une différence d’une centaine de clients d’un jour à l’autre et qu’il lui est arrivé de vite tomber à court de pains… La situation s’est quelque peu améliorée à force d’encourager les gens à passer commande…

Malgré tout, et même s’il a réduit sa production au niveau des tartes et pâtisseries, les pertes restent importantes vu la fréquentation très variable d’un jour à l’autre…

Moins de gâteaux

"J’ai perdu environ 40 % de la clientèle journalière. De plus, je n’ai quasi plus de commande pour des gâteaux d’anniversaire et grandes tartes vu que les rassemblements sont interdits. Ce n’est arrivé que deux fois depuis le confinement…"

Preuve en est, donc, que la plupart des gens respectent les consignes de distanciation sociale… De même pour le week-end de Pâques qui approche puisque le boulanger peine à écouler son stock de petits œufs et figurines en chocolat qu’il avait commandés auprès d’un fournisseur…

D’ailleurs, pour l’occasion et de manière à insister à nouveau sur la nécessité du confinement, il ne produira que des nids de Pâques pour six personnes, à côté des petits nids individuels…