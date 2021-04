Lorsque cette pandémie de Covid-19 s'est déclarée dans notre pays, c'était du jamais vu! Des mesures ont alors été prises afin que la population se protège, et protège les autres, du virus. Distance physique, désinfection des mains, port du masque... Mais très vite, les équipements nécessaires ont commencé à manquer... C'est alors qu'on a vu naître des actions de solidarité et autres initiatives plus individuelles visant à composer avec les moyens à disposition...

Des citoyens ont ainsi réalisé des masques en tissu pour équiper des travailleurs des soins de santé qui n'en disposaient pas... D'autres personnes ont bricolé des installations de fortune pour se mettre en sécurité. Autant d'objets qui sont incontestablement les témoins de cette pandémie qui n'a cessé, depuis plus d'un an, de malmener l'économie et chambouler nos habitudes! En tant que musée d'ethnologie retraçant l'évolution de la Wallonie du XIXe siècle à nos jours, le musée de la vie wallonne à Liège a entrepris, depuis le premier confinement généralisé de mars 2020, de collecter des traces et souvenirs de cette situation sans précédent qui touche la population à l'échelle mondiale.

Une vitrine a ainsi été installée dans l'espace d'accueil du musée. Elle est accessible gratuitement. "Elle présente une sélection d'objets et de documents, rassemblés depuis un an, qui témoignent non seulement de l'évolution de la gestion sanitaire de la crise mais aussi de l'humour, de la créativité et des gestes de solidarité qui continuent à s'exprimer sur le territoire wallon en raison de la pandémie en cours", précise-t-on au musée de la vie wallonne.

C'est ainsi que les masques buccaux, au départ artisanaux, ont été vus comme des accessoires de mode ou supports de communication et sont "rapidement devenus les objets les plus symboliques de l'année 2020, tout comme le gel hydroalcoolique parfois réalisé à partir des excédents de production des distilleries. Les notions de testing et de tracing nous sont devenues familières, dans l'attente de la concrétisation d'un vaccin, dont nous conservons l'un des premiers flacons à avoir été utilisés dans une maison de repos liégeoise".

La créativité s'est exprimée, comme en témoignent une perche pour micro bricolée par un journaliste, un serre-masque fabriqué à partir de bouchons de vin synthétiques recyclés, des poignées de porte imprimées en 3D ou encore un masque à visière transparente adapté au public sourd et malentendant. Sans oublier des caricatures et autres productions graphiques qui ont été diffusées...

Si vous possédez des objets ou documents originaux constituant des témoins de cette pandémie, le musée de la vie wallonne vous invite à prendre contact afin de proposer vos dons et ainsi enrichir la collection. Plus d'infos via centrededocumentation@viewallonne.be.