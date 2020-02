Organisé pour la première fois en 1994, au rythme d’une biennale, le festival Imagésanté revient pour une 14e édition, du 22 au 28 mars. S’il s’agit avant tout d’un festival de cinéma documentaire, la programmation se veut riche et variée de manière à toucher un large public, et donc pas exclusivement professionnel. Informer, sensibiliser et éduquer à la santé par l’image sont les objectifs d’un tel événement qui, au cours des quelques dernières éditions, a rassemblé quelque 10 000 à 12 000 spectateurs !

S’agissant donc d’un festival de cinéma documentaire, 25 films documentaires offrant un regard croisé entre cinéma, science et santé seront en compétition selon trois catégories : International, Nouveaux horizons et Soulever des montagnes. Tous ces films seront diffusés dans les salles des Grignoux et seront suivis d’échanges entre les spectateurs et l’équipe du film et/ou divers interlocuteurs en lien avec la thématique développée. Divers univers et sujets seront ainsi explorés, de l’homosexualité au vieillissement de la population en passant par les vertus du miel, le sida et les MST, l’inclusion scolaire, les pollutions auxquelles notre corps est exposé, le sans-abrisme, la sexualité féminine ou encore le stress post-traumatique.

Conférences et journée santé

La soirée d’ouverture, le 22 mars, sera animée par Hadja Lahbib et Philippe Reynaert tandis que Maureen Louys et Jean-Jacques Rausin seront les maîtres de cérémonie de la soirée de clôture, le 28 mars. L’actrice française Ludivine Sagnier, jouant dans le film La Forêt de mon père qui sera présenté en avant-première, y est annoncée.

Le festival Imagésanté, ce sont aussi des rencontres professionnelles qui se tiendront sous le chapiteau établi place Xavier Neujean, des retransmissions en direct d’opérations chirurgicales (voir encadré), des conférences qui traiteront aussi bien de l’endométriose, de l’alimentation ou de la transe cognitive, la méditation et l’hypnose ainsi qu’une journée santé, le 26 mars, avec stands et animations.

Toute la programmation est disponible sur www.imagesante.be.