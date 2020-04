Une spin-off de l’Université est spécialisée dans leur culture in-vitro.

Si le Belge a une brique dans le ventre, il a aussi des plantes, le jardinage étant un des loisirs préférés dans notre pays.

Et ce d'autant plus durant le confinement qui donne à ceux qui ont un jardin la possibilité d’en prendre soin et de l’embellir.

Par ailleurs, la Belgique est vue comme étant à la pointe mondiale des biotechnologies, ce qui n’est plus à démontrer !

Phytesia, une spin-off de l’Université de Liège, développe une gamme d’orchidées résistantes aux climats européens.

Les orchidées que l’on trouve communément dans le commerce venant pour la plupart d'entre elles de régions tropicales.

Elles ne sont pas adaptées à notre climat et elles s’apparentent donc surtout à des plantes ornementales d’intérieur.

Or on trouve des orchidées partout sur la planète et notamment des variétés naturellement adaptées aux climats rudes.

Phytesia entend démontrer qu'il est possible de répondre différemment à une demande du marché du jardinage belge.

Une reproduction en laboratoire et à grande échelle

La difficulté réside toutefois dans la reproduction de ces orchidées de jardin vivaces.

"Nous avons développé, en laboratoire, une culture en milieu artificiel’’, précise Pascal Lambé, administrateur délégué de Phytesia.

"Aujourd’hui, nous arrivons, à partir d’une plante, à produire 10 0000 à 15 000 orchidées résistantes à nos climats dans un laps de temps court".



Depuis 10 ans, Phytesia travaille donc sur une gamme d’orchidées tempérées capables de résister à nos climats et aisément cultivables dans les jardins.



Des orchidées plus respectueuses de l’environnement

L’un des avantages jugés majeurs de la gamme d’orchidées développée par Phytesia est leur production voulue plus respectueuse de l’environnement.

En effet, les orchidées tropicales qui garnissent les intérieurs sont produites dans des serres surchauffées pour recréer leur environnement naturel.

"Nous n’avons pas besoin de ce type d’infrastructure gourmande en énergie puisque nos plantes sont des espèces qui peuvent s’adapter à nos climats européens".



Relancer la machine après le Covid-19 par la vente en ligne

Difficile enfin de ne pas évoquer la crise sanitaire actuelle.

Laquelle a aussi impacté Phytesia pour qui la réouverture des pépiniéristes est arrivée à point nommé.

La spin-off entend notamment miser sur son site d'e-commerce (www.phytesia-orchids.com).