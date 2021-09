Une grande nouveauté est annoncée pour cette rentrée scolaire 2021, au sein de l’Enseignement de la Province de Liège… nouveauté qui ravira sans doute tous les étudiants et en particulier ceux qui ont des difficultés à acquérir tous les outils nécessaires à leur cursus : "grâce à l’intervention de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les écoles secondaires de la Province mettent gratuitement un ordinateur portable à disposition de chacun de leurs élèves de 1ère année". Cela concerne donc quelque 750 élèves inscrits dans 12 écoles, à Herstal, Huy, Jemeppe, La Reid, Liège, Seraing, Verviers et Waremme.

Cette politique n’est pas un one-shot puisque, déjà, on annonce de nouvelles machines qui seront acquises dès 2022 afin d’équiper les futurs élèves qui s’inscriront en 1ère l’année prochaine.

"Toutes les équipes éducatives de l’Enseignement de la Province de Liège sont intéressées et demandeuses de prendre part à la généralisation du numérique dans nos écoles. Même si un ordinateur ne remplacera jamais un professeur, il reste néanmoins un outil incontournable que nous sommes heureux de mettre à la disposition de nos élèves durant la totalité de leur scolarité", a indiqué Muriel Brodure-Willain, députée de l’Enseignement.

Avec cette action, les élèves vont pouvoir s’approprier l’outil informatique et se familiariser à l’apprentissage sur ce support. L’objectif est aussi de faire évoluer progressivement les pratiques d’enseignement en y intégrant une composante numérique, précise-t-on à la Province.

"Les professeurs intègrent l’ordinateur dans leurs cours en toute liberté. Ils pourront l’utiliser pour du traitement de texte, pour les devoirs mais également en faisant travailler les élèves sur des logiciels de math, sciences, etc", précise Perrine Fontaine, qui coordonne le projet au sein de la cellule DidacTIC. "Nous pourrons également installer des logiciels spécifiques pour les enfants ayant des troubles de l’apprentissage afin de mieux les encadrer".

Aussi à la maison

Ce nouvel outil pourra être utilisé aussi bien à la maison qu’à l’école, l’objectif étant de lutter contre la fracture numérique matérielle en donnant les mêmes chances à chaque élève.

Cette opération s’inscrit dans un contexte plus large et constitue en quelque sorte l’aboutissement de multiples projets réalisés depuis plusieurs années. L’Enseignement de la Province de Liège s’est en effet employé à créer un écosystème numérique au sein de ses écoles, avec l’installation du wifi dans les établissements, l’utilisation de l’École virtuelle (plate-forme d’échanges entre les enseignants et les étudiants) ou la création de la cellule DidacTIC (appui pédagogique aux enseignants en les aidant à utiliser les nouveaux outils numériques).

Dans le prolongement de cette action, un autre projet va être progressivement déployé, celui de mise à disposition (sous la forme d’un achat ou d’une location) d’un ordinateur portable dans les mains de chaque élève, cette fois aux 2e, 3e et 4e degrés.