Vendredi, le centre d’enseignement liégeois S2J a inauguré cinq pavés de la mémoire. Ils sont placés dans la rue Sainte-Marguerite, à l’endroit où vivait autrefois la famille Frydman-Kierkowski, une famille juive d’origine polonaise déportée durant la Seconde Guerre mondiale.

À la cérémonie l’association pour la Mémoire de la Shoah, l’ASBL Les Territoires de la Mémoire , ainsi que la Fondation Auschwitz étaient représentées. Plusieurs élèves de l’établissement ont pris la parole, mais aussi un membre de chaque association. La cérémonie s’est ensuite poursuivie dans la rue, où les cinq pavés dorés ont été placés.

La date de cette commémoration n’a pas été choisie au hasard, puisqu’elle a eu lieu seulement quelques jours avant le 75e anniversaire de la libération d’Auschwitz. C’est d’ailleurs dans ce camp que 4 des 5 membres de la famille Frydman-Kierkowski ont perdu la vie.

Arrivée à Liège en 1929, c’est en 1942 que l’administration communale de Liège, livre la famille à l’occupant nazi. Le père David est le premier à être déporté. C’est ensuite la mère Hena, et deux de ses enfants, Szajndla (12 ans) et Charles (9 ans), qui sont déportés à Auschwitz.

L’aînée de la famille, Frajdla (14 ans), sera dans un premier temps cachée par des voisins. Elle ne sera arrêtée qu’un an plus tard et sera le seul membre de la famille à sortir vivant d’Auschwitz.

Ces pavés de la mémoire sont donc "un rappel discret et percutant de notre histoire" , comme l’a énoncé dans son discours l’une des étudiantes de l’établissement.

Cette commémoration s’inscrit dans un projet de devoir de mémoire entrepris par 30 élèves du centre d’enseignement liégeois S2J.

Les élèves pouvaient décider librement s’ils souhaitaient faire partie de l’aventure. Après plusieurs visites, notamment de la Caserne Dossin, ce projet s’achèvera en avril prochain avec la visite du camp de concentration d’Auschwitz.