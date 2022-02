La Zone de Police de la Basse-Meuse s’est réunie avec les bourgmestres des communes de Bassenge, Juprelle et Oupeye. Au regard de l’évolution du contexte sanitaire et du baromètre, ceux-ci sont revenus sur leur décision d’annuler les événements carnavalesques en Basse-Meuse.

"Il a finalement été décidé d’autoriser les soirées carnavalesques et sorties burlesques (sans char)", annonce la bourgmestre de Bassenge Valérie Hiance. Les événements devront toutefois faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable auprès de l’autorité communale et respecter les protocoles sanitaires en vigueur (CST…).

"Les comités carnavalesques pourront faire des soirées en intérieur, dans leurs locaux, et les cortèges en extérieur pourront avoir lieu sur la voie publique, mais sans chars !", précise Serge Fillot, bourgmestre d’Oupeye et président de la zone de police. La volonté étant de ne pas surcharger cette dernière tout en permettant aux citoyens de se retrouver. "On souhaite éviter la tenue de gros cortèges et attroupements pour assurer la sécurité de tous".