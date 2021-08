Pour rappel, si le gaz est rétabli à Tilff depuis quelques jours, il reste plusieurs zones non connectées dans la vallée de la Vesdre, à Pepinster, Chaudfontaine et Trooz principalement. Ici, on envisage un rétablissement de la connexion à l'automne voire en hiver, selon les dernières prévisions de Resa.

Parmi les aides apportées aux sinistrés des communes inondées, on notera ce don particulièrement utile du Rotary Club de Spa-Francorchamps Stavelot qui a distribué ces derniers jours près de 250 plaques de cuisson électriques aux personnes encore privée de gaz à Trooz. La Commune n'a pas manqué de remercier les donateurs...