Le jeune homme qui buvait une canette en rue a reçu une trentaine de coups de matraque.

Le parquet a requis 18 mois de prison et une interdiction de 5 ans d’exercer toute fonction publique à l’encontre de deux policiers liégeois et ne s’est pas opposé à la suspension du prononcé pour trois autres qui doivent répondre de coups et blessures ayant entraîné une incapacité de travail, de traitements inhumains et dégradants, mais aussi de non-assistance à personne en danger. Ils ont réalisé une arrestation musclée lors de laquelle un jeune étudiant a reçu une trentaine de coups de matraque.