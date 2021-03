A l'initiative du Syndicat National du personnel de Police et de Securité (SNPS), des policiers liégeois et sans doute venus d'ailleurs mèneront une action symbolique place Saint-Lambert mercredi matin. Le syndicat entend marquer le coup après les violences survenues samedi dans le centre-ville et lors desquelles 36 agents ont été blessés, a-t-il indiqué mardi dans un communiqué. "Le lieu est bien entendu très symbolique pour les Liégeois et personne n'a oublié la tuerie de 2011", souligne le SNPS. "L'action de notre organisation syndicale apolitique n'a aucun but polémique mais constitue un hommage aux policiers blessés et aux commerçants impactés par les pillages ainsi qu'un appel à l'ensemble de la classe politique démocratique belge pour une réaction forte à ces émeutes."

Le président du MR Georges-Louis Bouchez, qui avait traité les auteurs de "racailles" et dénoncé du "laxisme" sur son compte Facebook, a annoncé sa présence au rassemblement.

Le rendez-vous est fixé à 9h30 au départ de Saint-Léonard. La délégation passera ensuite devant l'Hôtel de Ville puis s'arrêtera sur la place Saint-Lambert pour rendre hommage aux policiers blessés aux alentours de 10h00. Des fleurs seront également distribuées aux divers commerçants.

À 10h30, le cortège s'arrêtera devant le commissariat Wallonie Liège Centre, rue de la Régence. L'arrivée à l'Hôtel de police de la rue Natalis est prévue pour 11h.