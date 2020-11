En cette fin d’année 2020, il faut l’admettre, un peu tristounette au niveau de l’actualité, vous avez peut-être l’opportunité de faire une bonne action pour le bien-être animal, mais aussi pourquoi pas, pour votre moral. En effet, il vous est possible d’offrir une fin de vie plus paisible à des volailles qui jusque-là n’ont malheureusement connu que les barreaux en métal des cages qui les maintenaient enfermées. Ainsi, l’association SEA, pour Suppression des Expériences sur l’Animal propose actuellement aux particuliers d’avoir la possibilité d’adopter une centaine de poules. Le but est de les sauver de l’abattoir. L’association a pour but de sauver des poules pondeuses dites réformées dans les élevages industriels pour leur éviter d’être ensuite tuées.

"Notre famille d’accueil de Hannut en héberge en ce moment une centaine et les propose à l’adoption aux amis des animaux qui voudraient leur offrir une belle fin de vie", explique l’association. "En les adoptant, vous nous permettez d’en sauver d’autres avant le passage de l’abattoir". En adoptant ces volailles vous leur permettrez de découvrir une vie plus paisible et sereine que celle qu’elles ont connue jusque-là.

Pour faire cette bonne action, n’hésitez pas à contacter Marie-Christine au 019/65.67.83. ou l’association SEA, pour la Suppression des Expériences sur l’Animal au 0497/62.00.89.