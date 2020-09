Afin de clôturer l’été sur une note festive, Les ASBL Liège Centre et Ceinture Aliment-Terre Liégeoise se sont réunies pour vous proposer une journée spéciale Nourrir Liège Centre, ce samedi 12 septembre de 10 à 18 h sur la place de la Cathédrale.

L’occasion de découvrir de nombreuses initiatives locales et de rencontrer les acteurs et actrices de la transition liégeoise qui agissent en faveur d’une alimentation durable locale et solidaire.

Au programme : plusieurs coopératives, des producteurs ainsi que des stands alimentaires pour y faire vos emplettes (fruits, légumes, fromages, pain, viennoiseries, bières, vins, huiles, pâtes sans oublier les produits de la ruche).

La journée sera également rythmée par des dégustations, des animations et des jeux, des cosmétiques naturelles, des initiatives inspirantes, des tables potagers et de jolies rencontres !

Les nouvelles brochures Se nourrir autrement à Liège seront également distribuées afin de vous informer sur toutes les bonnes adresses et les bons plans pour mieux se nourrir à Liège.

Pour garantir la sécurité de tous, le port du masque est obligatoire, du gel hydroalcoolique sera mis à disposition à l’entrée et à la sortie de l’évènement et la dégustation se fera à table uniquement.