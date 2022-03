La Ruche à projets, cela vous évoque peut-être quelque chose? En décembre dernier, sous l'intitulé "Des idées pour le centre de Seraing?", nous avons relayé l'appel à projets en vue d'occuper La Ruche, un espace mis à disposition dans le cadre du projet "A Place to Be-Come". Il s'agit d'un projet participatif qui entend redynamiser les espaces publics du centre de Seraing (périmètre de 800 m autour de la gare). Il vise à créer des espaces publics de qualité, où il fait bon circuler et/ou se promener, ainsi qu'à lutter contre l’exclusion sociale et l’isolement.

La Ruche entend être "un lieu d’échanges, de rencontres et de convivialité dans le centre de Seraing". Un espace (14, rue François) dédié au citoyen afin que chacun puisse y partager et y développer des projets. Au terme de l'appel à occupation, cinq projets ont été sélectionnés. Les candidats retenus peuvent ainsi bénéficier d’un espace mis gratuitement à disposition pendant trois mois et demi pour développer et tester leurs projets. Voici les projets retenus:

- Paroles de femmes

Ce projet, proposé par l’ASBL Rêv'Elles, a pour but de donner la parole aux femmes à travers des cercles de paroles et de rencontres. Par des récits de vie, l’ASBL souhaite inviter les femmes du grand Seraing qui se sentent ou qui sont exclues socialement à se raconter, à s’exprimer sur leur vécu, leur expérience de vie. Ces groupes de paroles seront organisés de manière à fournir un espace convivial et confidentiel. Ceci s'adresse à toutes les femmes à partir de 16 ans.

- À la découverte du grand Seraing à travers un circuit touristique et historique

Il s'agit de créer un parcours touristique qui emmènera dans les différents quartiers de Seraing afin de faire découvrir des points d’intérêt. Ce projet sera développé avec la participation du Syndicat d'initiative local et des comités de quartier de Seraing.

- Rencontres entre les présidents des comités de quartier du grand Seraing ou de leurs représentants

Le comité de quartier de la Chatqueue a émis l'idée d'organiser des rencontres, une fois par mois, entre comités de quartier de Seraing en vue d’une collaboration future. La mise en place de ces réunions régulières permettrait, par exemple, d’échanger des informations entre quartiers, de communiquer sur les activités des uns et des autres, de partager du matériel pour les activités, de créer un carnet d’adresses commun (sponsors, fournisseurs,...). Au terme de l’occupation de La Ruche, le but serait de maintenir ces activités une fois par trimestre.

- Bien vivre l'autisme

Le Pôle Créatif Liégeois propose des rencontres variées comprenant des activités artistiques, des jeux de société et des moments de partage autour de la lecture. Les activités accueilleront les personnes porteuses d'un trouble du spectre autistique, leurs proches, ainsi que toute personne désireuse d'approcher le monde de l'autisme de manière bienveillante. L’objectif sera de mieux comprendre la personne autiste mais aussi de lui permettre de s’épanouir, de s’exprimer et de valoriser ses compétences. Cette activité est ouverte aux adultes et enfants accompagnés d'un parent.

- HackaTransition

Ce sont des rencontres bimensuelles entre porteurs de projet actifs dans le domaine de la transition citoyenne. L’objectif est d'aider les participants à développer leurs projets en créant les conditions du possible grâce aux réseaux et à l’intelligence collective. Le Pôle Créatif Liégeois sera là pour accompagner les porteurs de projet, les conseiller, les orienter vers d’autres structures d’accompagnement (aides financières ou de faisabilité), les aider à rédiger leurs documents administratifs...

Plus d'infos: 04/236 03 50.