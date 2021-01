C'est une bien désagréable mésaventure qui est arrivée, ce dimanche en fin de journée, à un groupe de promeneurs originaires de Ghlin (Mons). Ces personnes, cinq adultes, étaient accompagnées de plusieurs chiens et circulaient du côté du lieu-dit la Roche aux Faucons. Ne connaissant pas la région, elles suivaient un itinéraire proposé par une application de randonnée mais, à un moment donné, elles s'en sont apparemment écartées et ont fini par se retrouver piégées par la montée des eaux... Depuis vendredi, en effet, Esneux connaît des débordements de l'Ourthe en raison des pluies associées à la fonte des neiges.

Une fois coincés par les eaux, les promeneurs ont tenté de rebrousser chemin mais le dénivelé était tel qu'il leur a été impossible de remonter, d'autant plus que la personne plus âgée, une dame d'une cinquantaine d'années, s'était blessée... Il était aux environs de 18 h 30 lorsque les secours ont été appelés à leur venir en aide.

Les pompiers de Liège ont déployé d'importants moyens, dont une équipe de grimpeurs et une équipe de plongeurs, afin de secourir ces promeneurs. Vu la configuration des lieux, les pompiers ont d'abord été confrontés à la difficulté de les localiser. Ce qui a duré une bonne heure, comme l'a expliqué au micro de RTL le capitaine Vincent Bouffa, chargé de cette opération de sauvetage.

"On pensait au départ les évacuer par le dessus de la Roche aux Faucons mais vu qu'il y avait plus de 100 m de dénivelé et que c'était très abrupte, c'était impossible", a expliqué le capitaine Bouffa à son retour d'intervention, plus de 3 heures après l'appel à l'aide.

Les pompiers ont donc mis en place un système de cordage afin de remonter les promeneurs sur une sorte de terre-plein à environ 50 m de dénivelé pour ensuite les ramener vers le dessus.

La dame âgée d'une cinquantaine d'années souffrait de douleurs dorsales, au niveau de l'omoplate et à un bras. Elle a été emmenée à l'hôpital. Les quatre autres personnes n'étaient pas blessées mais choquées. Les chiens, aussi, sont sains et saufs.