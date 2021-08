Face à l’ampleur des dégâts provoqués par les inondations, l’Union wallonne des architectes, la Chambre de la construction de Liège, la Confédération Construction de l’arrondissement de Verviers, la Confédération Construction wallonne, Constructiv, le Collège national des experts architectes de Belgique et le barreau de Liège-Huy se mobilisent en allant sur le terrain à la rencontre des personnes sinistrées.

L’impact des récentes inondations sur les bâtiments et les infrastructures est énorme, et des milliers de familles se retrouvent sans logement ou avec des maisons endommagées. Les personnes sinistrées sont confrontées à d’innombrables formalités et questions face auxquelles elles se sentent démunies. Devant ce constat, les professionnels de la construction ont allié leurs forces et se rendront dans les zones les plus durement touchées pour rencontrer les sinistrés, les accompagner et les orienter.

Dans ce but, le Fonds social paritaire de la construction - intitulé Constructiv - met à disposition le "Construbus", un bus équipé de bureaux. À bord de ce bus embarquera une équipe multidisciplinaire composée d’architectes, de représentants de la Chambre de la construction de Liège et de la Confédération Construction de Verviers, d’experts judiciaires, d’un agent communal et d’avocats du barreau de Liège.

Ce bus, qui a déjà sillonné différentes communes, sera de retour ce jeudi de 9 h à 17 h dans le parc communal de la rue des Combattants à Chaudfontaine. Il sera également présent le vendredi 20 août de 9 h à 17 h devant le cimetière de la rue de Liège à Trooz.