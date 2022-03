Depuis les inondations de juillet dernier, Intradel a pris une mesure nécessaire : la levée des quotas dans les recyparcs pour les personnes sinistrées. Une mesure toujours en cours aujourd’hui étant donné la situation de milliers de citoyens.

"Clairement, nous avons observé une hausse en 2021 et les inondations n’y sont pas pour rien", indiquent Luc Joine et Marie-Christine Nossent, directeurs. Et ce, tant au niveau des déchets verts, que des inertes et des encombrants.

Entre 2019, 2020 et 2021 en effet, la quantité totale de déchets verts collectés dans les recyparcs d’Intradel est passée de 52 971 tonnes à 48 368 tonnes puis à 59 314 tonnes l’an dernier. Au niveau des déchets dits inertes, les quantités collectées sont passées de 82 586 tonnes à 87 781 tonnes puis à 95 986 tonnes. Enfin, au niveau des encombrants, les quantités ont évolué comme suit : 41 543 tonnes en 2019 ; 40 947 en 2020 ; 47 013 en 2021. "Et nous nous attendons d’ailleurs à ce que ces chiffres restent en augmentation", poursuivent les responsables d’Intradel, "car dans de nombreuses communes touchées par les inondations, certains sinistrés commencent à peine à faire leurs travaux".

30 ans déjà

Parmi les nouveautés au sein des recyparcs, qui fêteront cette année leur trentième anniversaire, on précise chez Intradel qu’en cette année spéciale, la volonté est d’instaurer une nouvelle image pour les personnes "préposées au recyparc" qui deviendront donc des "écoguides". Une manière de valoriser la fonction et de clarifier le métier précise-t-on encore chez Intradel qui insiste sur l’écologie, l’économie, la circularité et le fait de guider, accompagner le citoyen dans cette voie.