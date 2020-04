Il y a quelques jours, le Groupe santé CHC a organisé le transfert des patients de la clinique de l’Espérance à Montegnée (Saint-Nicolas) vers le nouvel hôpital MontLégia. Une fois vidé, le site, qui a été racheté par le même promoteur immobilier ayant acquis le site de Saint-Joseph, devait accueillir un ensemble composé d’appartements, de commerces, d’une place publique… Bref, un chouette projet qui pourrait redorer l’image du quartier…

Quelle désillusion, désormais, depuis l’annonce faite mardi en fin de journée à la bourgmestre de Saint-Nicolas… Non des moindres puisque la Croix-Rouge lui signalait l’ouverture prochaine d’un centre d’accueil pour 200 à 400 demandeurs d’asile au sein de l’ancienne clinique de l’Espérance… Un véritable coup de massue !

"La commune prend acte de cet état de fait et ne peut que déplorer la communication très tardive, nous mettant ainsi devant le fait accompli. Ce qui est d’autant plus déplorable au vu de la crise sanitaire que nous vivons actuellement. Nous devons déjà nous adapter avec un quotidien qui n’est pas facile à gérer…", a précisé Valérie Maes, bourgmestre de Saint-Nicolas.

Pas de rejet !

Une communication tardive mais aussi, semble-t-il, fort imprécise… On parle de 200 à 400 demandeurs d’asile d’ici fin mai, voire début juin… Mais pour combien de temps ? Des familles, des personnes seules… ? Avec quels moyens ? Autant de questions qui n’ont pas encore trouvé réponse…

"À Saint-Nicolas, on dénombre 24 000 habitants sur 6 km2… C’est la commune la plus densément peuplée de Wallonie et le site visé se trouve dans une zone urbaine, fort peuplée. Nous comptons 1 800 élèves dans sept écoles qui sont déjà à saturation…", relève Valérie Maes.

Et puis, sans stigmatiser qui que ce soit, a-t-on réfléchi aux origines des personnes susceptibles d’arriver dans un tel quartier à forte population d’origine turque ? "Il n’y a pas de rejet de la commune vis-à-vis de ces personnes mais bien une réaction de rejet par rapport à la façon de mettre au pied du mur, sans informations préalables", conclut la bourgmestre, qui a sollicité une réunion (en petit comité) afin d’obtenir des réponses.